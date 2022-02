DRAGOBETELE A FACUT POPAS LA BATRANII DE LA MIRONESTI

Persoanele varstnice institutionalizate in Centrul din localitatea Mironesti, structura rezidentiala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, au fost vizitate sambata, 19 februarie 2022, de voluntari ai Asociatiei Oameni, Valori, Fapte."Dragobetele-iubirea nu are varstaa fost tematica intalnirii in prag de primavara;cu voie buna si multa bucurie am demarat activitatile din acest an desfasurate impreuna cu seniorii la Centrul Mironesti.Primele semne ale ... citeste toata stirea