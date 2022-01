DREPT LA REPLICA. CE SPUNE POLIEsIA DESPRE INCIDENTUL DE LA POSTUL COSOBA?

Avand in vedere aspectele aparute in spatiul public, ca urmare a articolului publicat sub titlul "Un nou incident intr-un post de politie din judet: la Cosoba sediul a fost devastat" in publicatia on-line Giurgiu News, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu este abilitat sa comunice urmatoarele aspecte:La data de 11.01.2022, politistii Sectiei nr. 3 Politie Rurala Bolintin Vale au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna ... citeste toata stirea