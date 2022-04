DRUMUL DE INTRARE IN EsARA ESTE ACUM "COMPLET"

Cu cateva zile inainte de Paste, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu era din nou prezent la Giurgiu, pentru a participa la receptia lucrarilor care finalizeaza drumul de intrare in tara.Acum, acest drum extrem de important beneficiaza de parcari, spatii de protectie si tot ceea ce este necesar pentru un drum corespunzator "anilor in care ne aflam":"Drumul de intrare in tara dinspre Bulgaria arata corespunzator anilor in care ne aflam. De astazi este ... citeste toata stirea