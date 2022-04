DUMINICA "VANTOASA" LA GIURGIU...

Atentie, vant puternic! - este avertizarea emisa de meteorologi duminica, pentru judetul Giurgiu. Astfel, pana la ora 22:00, judetul Giurgiu se afla sub o atentionare meteorologica tip Cod Galben de intensificari ale vantului, cu viteze de 55-60 km/h si, izolat, 70-75 km/h. In aceste conditii, ISU Giurgiu vine cu o serie de recomandari specifice: "Pe timpul atentionarii meteorologice, va recomandam sa evitati deplasarea in zone cu panouri publicitare, copaci sau stalpi de electricitate care ar ... citeste toata stirea