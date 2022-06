Echipajele ISU Giurgiu, interventii in urma ploilor abundente si a vantului puternic din ultimele ore (FOTO)

In urma ploilor abundente ce au cazut in ultimele ore si a vantului puternic,echipajele ISU au fost solicitate sa intervina in urmatoarele situatii:- degajarea a patru copaci cazuti pe cablurile de electricitate si pe mai multe strazi din localitatea Vadu Lat. Au actionat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Roata de Jos;- degajarea unui copac cazut pe partea carosabila pe DJ 601, intre localitatile Crevedia Mare si Roata de Jos. Au actionat pompierii din cadrul Garzii de Interventie ... citeste toata stirea