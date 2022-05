EDUCAEsIA - UNA DIN PRIORITAEsILE MAJORE ALE PRIMARULUI DIN OINACU

Vremea frumoasa a impulsionat, in multe localitati, reluarea lucrarilor edilitare. Asa s-a intamplat si in comuna Oinacu, unde primarul Fabian Esirca se concentreaza, in aceasta perioada, asupra unitatilor de invatamant: "Odata cu primavara, incep si lucrarile pentru proiectele noastre. Un prim proiect este cel al modernizarii gradinitei din satul Comasca, ce va permite copiilor nostri sa invete in conditii cu adevarat europene, si de maxima siguranta. Vorbim astazi despre o cladire moderna, ... citeste toata stirea