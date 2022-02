Elevii din Giurgiu sunt asteptati sa se inscrie gratuit la "The Switch" - competitia antreprenoriala cu premii de peste 40.000 euro!

Toti eleviide liceu din clasele 9-11 sunt invitati sa se inscrie la competitia antreprenoriala "The Switch" pana pe 23 februarie;Se pot inscrie elevi de la orice liceu, din toate judetele tarii, acestea fiind impartite in 4 regiuni de concurs;In cadrul competitiei sunt oferite 3 premii a cate 10.000 euro si 20 de premii de 500 euro.Bucuresti, 3 februarie: Edison, Grupul Educativa si Social Innovation Solutions au lansat impreuna prima editie a concursului "The Switch", o competitie ... citeste toata stirea