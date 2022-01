Conform deciziilor oficiale, gradul de ocupare a paturilor COVID in ziua de joi este indicatorul care determina felul in care invata elevii in saptamana urmatoare (prezenta fizica sau on-line).Potrivit datelor publicate de DSP Giurgiu, joi, 27 ianuarie, gradul de ocupare este de 30,66%, iar la nivel national, conform situatiei prezentate pe site-ul Ministerului ... citeste toata stirea