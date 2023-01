EPISCOPIA GIURGIU - POZIEsIE OFICIALA FAEsA DE CAZUL PREOTULUI DIN OINACU

Dupa Politie, si Episcopia "iese" public cu un punct de vedere oficial asupra arestarii preotului din Oinacu, surprins masturbandu-se:"Va aducem la cunostinta ca, urmare a Notei telefonice intocmite de Pr. Cons. DUMITRACHE Eduard, in urma conversatiei cu reprezentantii I.P.J. Giurgiu, Episcopia Giurgiului a luat act, cu regret, de faptul ca in acest moment se afla in faza de audieri la Inspectoratul Judetean de Politie, Pr. CONSTANTIN Mirel de la Parohia Oinacu care este cercetat sub aspectul ... citeste toata stirea