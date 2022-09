EsIGARILE DE CONTRABANDA I-AU ADUS UN MANDAT DE ARESTARE...

Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-un autocamion, ascunse prin metoda capac in spatele marfii transportate legal, sute de baxuri care contineau 166.000 de pachete cu tigari, fara marcaje fiscale.In cauza s-a intocmit dosar penal, iar fata de soferul mijlocului de transport s-a dispus masura arestului preventiv, pentru o perioada de 30 de zile..La data de 04.09.2022, in jurul orei 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara, la ... citeste toata stirea