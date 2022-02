Europarlamentarul Dan Motreanu. Primarul din Giurgiu avertizeaza ca orasul risca sa ramana fara caldura: "Este imposibil ca o primarie care are fonduri insuficiente sa poata sustine o subventie de 78%"

Municipiul Giurgiuare nevoie de sprijin financiar din partea Guvernului pentru subventionarea pretului la gigacalorie. Sustin demersurile pe care le face in acest sens primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu. Din pacate, pana in acest moment, primaria municipiului Giurgiu nu are un raspuns cert in ceea ce priveste solicitarea transmisa catre Guvern si Ministerul Dezvoltarii pentru acordarea unui sprijin financiar. Adrian Anghelescu a adresat o scrisoare deschisa Guvernului, ... citeste toata stirea