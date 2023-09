Astazi, 07 septembrie 2023, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Giurgiu, a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Euroregiunea Danubius Giurgiu - Ruse. Intalnirea din acest an a Adunarii Generale marcheaza 21 de ani de la infiintarea Asociatiei Euroregiunea "Danubius", avand ca membri fondatori Consiliul Judetean Giurgiu si Administratia Regionala Ruse. Asociatia realizeaza legatura permanenta la nivel transfrontalier intre membrii sai romani si bulgari, rolul sau in identificarea ... citeste toata stirea