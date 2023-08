Ziua de Sfanta Maria a fost una deosebita pentru locuitorii comunei Baneasa, care au participat la sfintirea unei noi capele in localitate.La eveniment au fost invitati si oameni politici, iar deputatul Alexandru Andrei a notat, pe pagina sa oficiala, cateva impresii:"La invitatia primarului Viorel Rotaru, am participat astazi, in zi de mare sarbatoare, la un eveniment important in viata comunei Baneasa: sfintirea unei noi capele, ce va deveni, curand, un centru cultural-misionar.Impreuna cu ... citeste toata stirea