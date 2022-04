EXCELENEsA IN EDUCAEsIE - PREMIATA SI IN ACEST AN LA GIURGIU

Si in acest an Consiliul Judetean Giurgiu premiaza excelenta in educatie. Incepand cu data de astazi, 1 aprilie 2022, cadrele didactice indrumatoare care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri pot depune la Consiliul Judetean dosarele de inscriere pentru primirea de stimulente financiare. Fata de anul trecut, Consiliul Judetean Giurgiu a simplificat procedura fiind necesare in acest an urmatoarele documente: - Copie a cartii de identitate - Copii ale diplomelor obtinute. - ... citeste toata stirea