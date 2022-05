Felicitari, domnule primar Fabian Tirca! Localitatea Oinacu este un santier deschis - se lucreaza pe toate fronturile! (FOTO)

Comuna Oinacueste un santier deschis. In prezent se lucreaza pe mai multe fronturi. La momentul prezentei noastre, muncitorii lucrau la: construirea unui garaj, aflat chiar langa Primaria Oinacu, dar si la gradinita, parcul si terenul de minifotbal, din satul Comasca.Toate sunt investitii in satele apartinatoare comunei, care se afla sub administrarea tanarului edil-sef Fabian Tirca, aflat la primul sau mandat.In aceasta perioada, administratia locala a finalizat mai multe proiecte unul ... citeste toata stirea