Filiala Judeteana Giurgiu a Asociatiei Comunelor din Romania isi alege Consiliul Director

Joi,17 februarie a.c., vor avea loc alegerile pentru Consiliul director al Filialei Judetene Giurgiu a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), precum si pentru cenzorul acesteia, pentru mandatul 2020 - 2024.Evenimentul va avea loc, asa cum am mai mentionat, in data de 17 februarie 2022, cu incepere de la ora 11:00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Giurgiu, bulevardul Bucuresti, nr. 10, in municipiul Giurgiu.Va reamintim ca, la nivelul judetului nostru, Constantin CARAPANCEANU, ... citeste toata stirea