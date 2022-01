Filmul MIRACOL, de Bogdan George Apetri, se vede in prezenta echipei

"Miracol",thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, isi incepe circuitul pe marile ecrane din Romania chiar inainte de data premierei si va avea parte de avanpremiere si de proiectii speciale, urmate de Q&A cu echipa filmului, in Cluj, Timisoara, Bucuresti, Sibiu si Piatra Neamt.Astfel, filmul se va vedea in prezenta echipei pe 2 februarie la Cluj, la Cinema City Iulius, pe 4 februarie la Cinema City Iulius Mall din Timisoara, pe 6 februarie in Bucuresti, la Cinema Elvire ... citeste toata stirea