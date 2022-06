FINS organizeaza InstaLoan, singurul eveniment care ofera tinerilor credite pe loc pentru studiile in strainatate

Pe 16 iunie are locInstaLoan, eveniment organizat de FINS, institutie financiara nebancara, in cadrul caruia, tinerii vor putea obtine imprumuturi studentesti pentru a-si finanta studiile in strainatate.Cei care planuiesc sa plece la studii incepand cu Septembrie 2022 pot obtine pana la 25.000 de euro pentru a urma programe de Licenta sau de Masterat in Europa, inclusiv in Marea Britanie si Elvetia.Cei interesati de un credit pentru studii vor primi un raspuns legat de posibilitatea ... citeste toata stirea