FLAGRANT URMAT DE ARESTARE: A CERUT 1.000 DE EURO, A PRIMIT 5.000 DE LEI SI... O PERECHE DE CATUSE

Ieri, 16.03.2022, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - S.J.A. Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Operatii si Serviciului Tehnic din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Giurgiu, au prins in flagrant o persoana fara calitate speciala, imediat dupa primirea sumei de 5.000 lei, de la o alta persoana, denuntator in cauza.Din cercetari, a rezultat faptul ca, la data de 15.03.2022, persoana prinsa in flagrant ... citeste toata stirea