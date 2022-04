FOCAR DE PESTA PORCINA LA STANESTI

In data de 12.04.2022, intr-o exploatatie non-profesionala din localitatea Stanesti (judetul Giurgiu) a fost confirmat un focar de Pesta Porcina Africana. Exploatatia are un efectiv de 18 porci domestici.In vederea combaterii focarului de boala, reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu au dispus imediat urmatoarele masuri:Efectuarea recensamantului tuturor categoriilor de porcine din exploatatie; Uciderea porcinelor, la fata locului, in unitate, ... citeste toata stirea