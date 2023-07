In urma fenomenelor meteo periculoase ce s-au inregistrat in ultimele ore, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru indepartarea mai multor copaci, stalpi de electricitate sau panouri publicitare cazute pe partea carosabila - anunta, joi, reprezentantii ISU, care vin cu precizari punctuale despre interventiile echipajelor de pompieri: "S-a intervenit in urmatoarele zone:DJ 504, la intersectia dintre localitatile Stanesti si Vieru. Doi copaci, doborati de vant, au cazut pe partea ... citeste toata stirea