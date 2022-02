Gabriela Horga: Primaria municipiului Giurgiu solicita sprijin financiar din partea Guvernului pentru subventionarea pretului la gigacalorie

Alaturi depresedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu, noi, parlamentarii PNL din Giurgiu, sustinem acest demers si am facut eforturi pentru solutionarea situatiei si obtinerea sprijinului coalitiei de guvernare, discutand cu fiecare ministru si reprezentant al guvernului in parte.Din pacate, primaria municipiului Giurgiu nu are inca un raspuns cert in ceea ce priveste solicitarea transmisa catre Guvern si Ministerul Dezvoltarii pentru acordarea unui sprijin financiar. Primaria Giurgiu a epuizat ... citeste toata stirea