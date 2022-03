Gabriela Horga: Sustin necesitatea continuarii programului de munca flexibila (kurzarbeit) pana la sfarsitul anului 2022

Programul a fost initiat deguvernul liberal in 2020 si a salvat numeroase locuri de munca.Din pacate, ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca incheierea starii de alerta va duce la situatia in care nu se va mai acorda somaj tehnic, iar la programul kurzarbeit se va renunta in termen de trei luni de la ridicarea starii de alerta.O astfel de abordare este de neinteles, in conditiile in care masurile au fost introduse intr-un moment dificil pentru economia Romaniei, provocat de pandemia ... citeste toata stirea