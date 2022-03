"Gaitele", cu Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Carmen Tanase, Manuela Harabor, la Giurgiu!

Piesa de teatru,"o adevarata simfonie teatrala", se va juca in data de 30 mai, incepand cu ora 19:00, pe scena Teatrului "Tudor Vianu"."Gaitele" este cel mai cunoscut text al lui Alexandru Kiritescu, publicat in 1932. Alexandru Kiritescu a fost un scriitor roman, nascut in secolul 19, care a debutat la varsta de 22 de ani. "Gaitele", piesa care s-a jucat prima data in 1933 la un an de la aparitie, este si astazi una dintre cele mai de succes comedii romanesti ale dramaturgiei contemporane si ... citeste toata stirea