Giurgiuvean depistat in trafic... aflandu-se sub influenta alcoolului

Unbarbat, din localitatea Bulbucata, judetul Giurgiu, este cercetat penal de politisti dupa ce a fost depistat conducand autoturismul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 3 martie 2022, la ora 20:48, politistii Sectiei nr. 4 de Politie Rurala Ghimpati au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism de culoare gri, inmatriculat in municipiul Bucuresti, este condus imprudent pe DN6/E70, in localitatea Ghimpati, de catre un barbat, posibil aflat sub ... citeste toata stirea