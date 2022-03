Giurgiuveni cu care ne mandrim! In cadrul unui eveniment de solidaritate cu refugiatii din Ucraina, soprana giurgiuveanca Laurentia Andreea Paraschiv a cantat si incantat publicul din Austria!

Recent, in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Romaniei in Republica Austria,Excelenta Sa domnul ambasador Emil Hurezeanu a lansat un apel la solidaritate fata de persoanele refugiate din Ucraina.Ambasadorul Emil Hurezeanu a evidentiat faptul ca agresiunea militara rusa asupra Ucrainei a schimbat complet paradigma in care traim, context in care a evidentiat eforturile politico-diplomatice intreprinse in toata aceasta perioada de Romania, in calitate de stat vecin al Ucrainei si stat ... citeste toata stirea