Pe 27 si 28 mai va avea loc Bucurie in Miscare Giurgiu, unde giurgiuvenii sunt invitati in Parcul Alei, sa ia parte la o multitudine de activitati sportive pregatite pentru acestia. Impreuna cu Cristina Irina Dobrota si alaturi de partenerii locali implicati in program, vom oferi iubitorilor de miscare prezenti la eveniment: demonstratii de dans, karate, fitness, kempo, canto, kickboxing, oina, rugby, pandbol, precum si provocari sportive, concerte, competitii de baschet, fotbal, badminton, ... citeste toata stirea