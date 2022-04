In aceasta dimineata: patru permise de conducere retinute, in urma unei actiuni pe linia reducerii riscului rutier

In aceasta dimineata, in intervalul orar09:00-12:00, politistii rutieri au desfasurat o actiune pe principalele artere din judetul Giurgiu, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere si pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In cadrul activitatii, au fost aplicate 57 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.355 de lei, in baza OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.Dintre ... citeste toata stirea