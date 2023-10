Un centru de zi pentru adulti cu dizabilitati va fi infiintat in municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu; in data de 30 octombrie 2023 a fost acceptata finantarea proiectului "Centru de zi pentru adulti in judetul Giurgiu". Acordarea finantarii de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale se face prin bugetul alocat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), valoarea totala a finantarii nerambursabile a proiectului fiind de 3.962.676, 94 lei.Proiectul va fi implementat ... citeste toata stirea