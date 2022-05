IN SFARSIT, APA SERVICE A AJUNS IN SECOLUL XXI!

Dupa ani de zile in care singura posibilitate de plata pentru abonati era cea de la casieriile societatii - unde, zilnic, se formau cozi interminabile, Apa Service intra in "secolul XXI".Mai intai, echipa IT a societatii a pus la punct un site nou, unde, pe langa informatii despre tarife, lucrari etc, se putea transmite indexul contorului de apa (index care, pana la modernizarea siteului, se transmitea telefonic) si chiar se putea face plati on-line. Aata, insa, numai daca aveai factura, iar ... citeste toata stirea