IN SFARSIT, SE CIRCULA PE DRUMUL SPRE TOPORU...

Dupa zeci de ani in care giurgiuvenii s-au "luptat" cu starea aproape imposibila a drumului judetean ce duce spre Toporu, in sfarsit, acum se poate circula acolo.Despre acest subiect "fierbinte" vorbeste, pe scurt, presedintele CJ, Dumitru Beianu, intr-o recenta postare pe retelele de socializare:"DJ 503, epopee in curs...Primul SF, elaborat in 2009, actualizat in 2013, pregatit pentru depunere pe POR din primul moment dar depus in 2017, aprobat ulterior si semnat contract de ... citeste toata stirea