Inca o familie de refugiati ucraineni, ajutata sa ajunga cu bine la Centrul de Primire in Regim de Urgenta Giurgiu

O familie de refugiati ucrainieni, formata din15 persoane, doi barbati, patru femei si noua copii, care a reusit sa plece din Odesa cu un microbuz, a ajuns in Romania prin Vama Albita, cu intentia de a ajunge in Bulgaria.Din pacate, microbuzul in care se aflau refugiatii s-a defectat, astfel ca acestia au fost preluati de ISU Giurgiu si adusi la Centrul de Primire in Regim de Urgenta.Cetatenii ucrainieni vor ramane cazati la Giurgiu cel putin doua zile, pana cand problema tehnica a ... citeste toata stirea