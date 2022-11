INCENDIAR: ORGANIZAEsIA AUR GIURGIU PROTESTEAZA IMPOTRIVA LUI CATALIN LUPU

Recentele dezvaluiri din presa nationala ce vizeaza trecutul actualului consilier al prefectului de Giurgiu, Catalin Lupu, nu raman fara ecou la Giurgiu. Nu in sensul ca Lupu ar fi fost demis din functia pe care inca o ocupa, ci in organizarea unui protest de strada impotriva acestui personaj.Cei care au decis ca este nevoie de o astfel de miscare sunt reprezentantii AUR, care au notificat oficial Primaria Giurgiu ca vineri, 18 noiembrie, timp de doua ore, 150 de membri AUR vor protesta in ... citeste toata stirea