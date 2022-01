Incendiu violent la o casa, in aceasta dimineata (FOTO)

Un incendiuviolent a avut loc, in aceasta dimineata, in localitatea Dealu. Din cauza vantului flacarile s-au extins rapid la acoperisul casei, in dormitoare si bucatarie, dar si la anexele din gospodarie. Alte trei camere au fost inundate cu fum, informeaza ISU Giurgiu.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Roata de Jos si Detasamentului Bolintin Deal, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma.Acestia au constatat faptul ca ardeau generalizat ... citeste toata stirea