Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare de vreme rece, bruma si intensificari ale vantului, in vigoare de joi pana sambata. In intervalul joi ora 10.00 - sambata ora 10.00, vremea va fi rece pentru aceasta perioada din an, scrie Mediafax. Urmeaza insa si o incalzire.Sunt asteptate fenomene precum bruma si vantLocal se va produce bruma si vor fi temperaturi minime in general intre -4 si 0 grade, in ... citeste toata stirea