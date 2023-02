INFRACEsIUNI "LA INDIGO": TREI SOFERI FARA PERMIS, DEPISTAEsI IN CATEVA ORE. DOI DINTRE EI ERAU SI BEEsI...

O actiune in trafic a politistilor de la Rutier s-a soldat cu 121 de amenzi, in valoare de peste 230.000 de lei si noua permise retinute. Printre cei care au avut de-a face cu oamenii legii s-au numarat si trei "soferi" care conduceau fara a avea permis auto. Doi dintre ei erau si bauti..."La data de 5 februarie a.c., ora 14.50, politistii giurgiuveni, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in municipiul Giurgiu, au oprit pentru control o autoutilitara, condusa de catre ... citeste toata stirea