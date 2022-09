INGRIJORATOR: ANPC DESCOPERA TOT MAI MULTE NEREGULI IN GRADINIEsELE DIN GIURGIU

In ultima saptamana, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu a realizat o serie de actiuni de control, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, la diversi operatori economici.Astfel, la 3 operatori economici din municipiul Giurgiu, au fost constatate abateri grave de la legislatia privind protectia consumatorilor. Operatorii controlati au fost:AVANTI SRL /Giurgiu - sectie de productie produse de patiserie Gradinita cu ... citeste toata stirea