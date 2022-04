IPJ Giurgiu. Actiune rutiera pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente

La data de5 aprilie a.c., in intervalul orar 07:00-09:00, politistii rutieri giurgiuveni au desfasurat o actiune de amploare in munipiului Giurgiu, privind asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea cauzelor generatoare de accidente.Cu ocazia activitatilor desfasurate, au fost aplicate 67 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 18.760 de lei, iar ca masuri complementare a fost retinut un permis de ... citeste toata stirea