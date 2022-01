IPJ Giurgiu. Un minor a intrat intr-o masina de Politie, aflata in miscare

Astazi, 17 ianuarie a.c., in jurul orei12.40, in timp ce un agent de politie din cadrul Politiei Orasului Bolintin Vale, aflat in serviciu, se deplasa cu o autospeciala de serviciu pe strada Palanca, din orasul Bolintin Vale, un minor de cinci ani nesupravegheat, a iesit in fuga din curtea imobilului si s-a lovit de autovehicul aflat in miscare.In urma evenimentului rutier nu a rezultat vatamarea corporala a minorului, insa, preventiv, a fost solicitat un echipaj de ambulanta pentru ... citeste toata stirea