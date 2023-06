Luni dimineata, pompierii de la ISU au centralizat intrventiile cauzate de vremea rea din week-end. Astfel, in urma averselor torentiale ce au cazutieri dupa-amiaza, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru evacuarea apei din cinci gospodarii, dupa cum urmeaza:⋎ in localitatea Crevedia Mica. Au fost inundate doua curti, suprafata totala fiind de circa 250 mp;⋎in localitatea Darasti-Vlasca. Au fost inundate doua curti, pe o suprafata de aproximativ 130 mp;⋎ in ... citeste toata stirea