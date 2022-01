Judetul nostruse afla sub o infomare meteorologica de intensificari ale vantului. De maine dimineata, in sudul tarii, vor fi rafale cu viteze, in general, de 45 - 55 km/h.Informrea este in vigoare pana pe 15 ianuarie, la ora 20:00.In aceasta perioada, fiti foarte atenti daca va deplasati in zone cu ... citeste toata stirea