ISU Giurgiu. Cinci persoane si-au pierdut viata in incendii, in ultimul an

Cinci persoane, cu varste cuprinse intre42 si 74 de ani, si-au pierdut viata, in perioada februarie 2021- ianuarie 2022, in urma unor incendii violente. Jarul cazut din soba, mijloacele de incalzire improvizate, lumanarile lasate nesupravegheate sau folosirea focului deschis in spatii inchise, in apropierea lichidelor inflamabile sunt cauzele care au provocat aceste tragedii, in judetul Giurgiu.Goleasca, Valea Bujorului, Mihai Bravu, Cucuruzu si Comasca sunt localitatile in care s-au produs ... citeste toata stirea