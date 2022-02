ITM Giurgiu: Lucrator sezonier in Republica Italiana

Conditiilede calatorie se pot modifica. Urmariti permanent informatiile actualizate cu privire la conditiile de intrare in Republica Italiana, pe http://www.mae.ro/node/51917, respectiv: http://roma.mae.ro/local-news/2927.Conditii de siguranta la locul de munca, in contextulCoronavirus: Echipamentele de protectie trebuie asigurate de catre angajator. In unele provincii, echipamentele de protectie au fost achizitionate prin institutii bilaterale create de sindicate si patronate.Angajatorul ... citeste toata stirea