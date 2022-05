ITM Giurgiu. Salariu minim de 3.000 de lei brut in sectorul agricol si industria alimentara

InMonitorul Oficial al Romaniei a fost publicata legea nr. 135/17.05.2022 pentru modificarea si competarea unor acte normative care contine proceduri referitoare la salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru sectorul agricol si in industria alimentara. Prin urmare, cu data de 1 iunie, vor fi operate si transmise in Revisal modificarile salariale pe baza deciziilor emise de angajatori. Termenul este de 20 de zile."Pe langa o serie de facilitati fiscale acordate angajatorilor, precum ... citeste toata stirea