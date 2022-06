Astazi am fost bucurosi sane aflam in mijlocul copiilor, unde am sarbatorit impreuna cu acestia "Ziua Copilului".Timp de cateva ore, am fost prezenti pe aleea pietonala Mircea cel Batran, unde copiii au putut sa afle detalii legate de activitatea oamenilor in uniforma, sa vizioneze ... citeste toata stirea