KARATISTII DE LA ZYRAK DOJO SI GIGI OYAMA ARMY AU ADUS ZECE MEDALII DE LA CEA MAI RECENTA COMPETIEsIE

Desi mai putin mediatizati decat colegii lor de la cluburi mai titrate, sportivii cluburilor A.C.S. ZYRAK DOJO si Gigi Oyama Army nu sunt cu nimic mai prejos cand vine vorba despre rezultatele obtinute in competitii.La sfarsitul saptamanii trecute, un lot de 10 sportivi ai celor doua cluburi, sub indrumarea lui Sensei Mirel Mihalache si Senpai Andreea Stoian (ambii elevi al regretatului Sensei Gigi Chercea), au participat la BUCHAREST CHALLENGE CUP - 2022 editia a IX-a, o competitie in care ... citeste toata stirea