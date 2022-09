LA 75 DE ANI, A AJUNS DUPA GRATII PENTRU... TENTATIVA DE VIOL!

Este povestea unui batran din Oinacu, arestat dupa ce o vecina - de 77 de ani - a sunat la 112 si a anuntat ca omul a intrat peste a in casa, incercand sa o violeze:"Vineri,23 septembrie in jurul orei 22, politistii erau sesizati, printr-un apel la 112, de catre o batrana din comuna Oinacu, judetul Giurgiu, ca vecinul sau, un barbat de 75 de ani, a patruns in locuinta sa si a amenintat-o cu un cutit pentru a intretine cu ea relatii sexuale. ... citeste toata stirea