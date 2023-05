Noi obiective indeplinite sunt anuntate, periodic, de primarul comunei Oinacu, Fabian Esirca.Luni, acesta vorbeste, intr-o postare pe pagina sa oficiala, despre cele mai recente realizari:"Sunt bucuros sa va anunt faptul ca, unul dintre obiectivele importante de la preluarea mandatului, acela de a realiza o sala de sport moderna in comuna Oinacu, se apropie de a deveni realitate. Mai exact, am demarat lucrarile la Sala de Sport, ce va avea 180 de locuri in tribuna, si care va permite ... citeste toata stirea