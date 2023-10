Romania va trece la ora de iarna in noaptea dintre 28 octombrie si 29 octombrie, astfel ca ora 04:00 devine ora 03:00.Ziua de duminica, 29 octombrie va fi cea mai lunga din acest an, cu 25 de ore. Schimbarea de orar poate avea implicatii semnificative asupra programului de zi cu zi.Romania a instaurat acest sistem al schimbarilor orei in 1932, cand se schimba in prima duminica a lunii aprilie, respectiv in prima duminica a lunii octombrie, practica aceasta ramane valabila pana in 1943, cand ... citeste toata stirea