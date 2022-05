Liderul liberalilor giurgiuveni, europarlamentarul Dan Motreanu, prim-vicepresedinte pentru strategii politice in echipa de conducere a PNL

Lideul liberalilor giurgiuveni, europarlamentarul Dan Motreanu,a fost ales in functia de prim-vicepresedinte pentru strategii politice si acest fapt este un castig pentru echipa de conducere a PNL.Dan Motreanu a decis sa candideze pentru a aduce un plus de experienta in bataliile politice. El a facut parte, incepand din 2004, din toate echipele de campanie ale partidului si pe cea din 2019 a castigat-o cu un scor important."Sigur ne asteapta o perioada dificila, o perioada foarte grea ... citeste toata stirea